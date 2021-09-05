الشمري يشكف تفاصيل الاجتماع مع القيادات بشأن الاستعدادات الأمنية للانتخابات (فيديو)

2021/09/05 | 16:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، تفاصيل الاجتماع مع قيادات الانبار ونينوى وديالى وصلاح الدين بشأن الاستعدادات الأمنية للانتخابات.

وقال الشمري للسومرية نيوز، انه "في اجتماع اليوم تم عرض الخطط لقيادات عمليات الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى وكانت الخطط معدة بشكل جيد وتم اجراء بعض التعديلات عليها".

واضاف، "اكدنا في الاجتماع على موضوع الاحتياط واستخدامه بشكل مركزي واحتياطات محلية في كل الدوائر الانتخابية، واكدنا ايضا على أمن المخازن وعلى حماية المراكز الانتخابية وعلى حماية الناخب".

وتابع، "في الاجتماع كانت هناك مداخلات تخص الجانب الاستخباري والاعلامي والاداري".

واوضح، "ستصدر أوامر من قبل قيادات العمليات وبعدها ستجري ممارسات امنية يوم 11 من الشهر الحالي للاستعداد الامني للانتخابات".

وصباح اليوم، وصل رئيس اللجنة الامنية العليا لحماية الانتخابات ونائب العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الشمري وصل الى محافظة صلاح الدين للاطلاع على الخطط الامنية الخاصة بحماية الانتخابات".

وأضاف المصدر، ان "الشمري سيجتمع مع قيادات الانبار ونينوى ديالى والاستماع الى مستوى جاهزية القطعات العسكرية والامنية في هذه المحافظات".

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