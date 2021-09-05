العراق يسجل 4897 إصابة جديدة 58 وفاة بكورونا

2021/09/05 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 4897 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 7706 شخصا للشفاء و58 حالة وفاة في عموم محافظات البلاد.وأشارت الى تلقي 75690 شخصا للقاح المضاد للفيروس خلال 24 ساعة.

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