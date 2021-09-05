رئاسة البرلمان تكشف عن صيغة لإدارة مفوضية حقوق الإنسان “مالياً وإدارياً”

2021/09/05 | 16:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مع بعثة الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق (CHRO)، ملفات حقوق الانسان في العراق واهمية التنسيق والتعاون ما بين البعثة والجهات ذات العلاقة ولجنة حقوق الانسان النيابية لمتابعة هذه الملفات.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل مديرة مكتب بعثة …

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