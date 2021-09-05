2021/09/05 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هياة الحج والعمرة، اليوم الاحد، تفويج 1030 معتمرا الى الديار المقدسة.وقالت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم تفويج المعتمرين من مطارات بغداد والنجف الاشرف وأربيل مباشرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن تفويج 1030 معتمرا الى الديار المقدسة المركز الخبري الوطني.

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