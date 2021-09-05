الحشد يعثر على رفات مجهولة الهوية في الطارمية

2021/09/05 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عثرت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، خلال عمليات التمشيط في قضاء الطارمية شمالي على رفات مجهولة الهوية.وبحسب بيان لمديرية الاعلام، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “يعتقد أنها تعود […]

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