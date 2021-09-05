الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2021/09/05 | 16:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أرجعت وزارة الزراعة، ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تزامنها مع حلول شهر محرم الحرام والتحوّل الموسمي من العروة الصيفية إلى العروة الخريفية.

قالت الزراعة إن فترة شح المنتوج المحلي قصيرة ولا تتجاوز ثلاثة أسابيع فقط ويتوفر بعدها الإنتاج

وقال الوكيل الفني في الوزارة ميثاق عبد الحسين في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية، لا سيما أثناء فترة جائحة كورونا التي تسببت باضطراب الأسواق بسبب الإجراءات الصحية المفروضة على السفر، وانتقال البضائع، وتأثر الاقتصاد العالمي"، مبينًا أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق تزامن أيضًا مع حلول شهر محرم الحرام والتحول الموسمي من العروة الصيفية إلى العروة الخريفية".

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وأضاف، أن "هذا الانتقال يتسبب بشح مؤقت في المعروض وزيادة في الطلب، وأن سياسة وزارة الزراعة في الاستيراد تخضع لمفكرة زراعية تنظم عملية الاستيراد، بما يضمن عدم الإضرار بالمزارعين المحليين، وبخاصة أن فترة شح المنتوج المحلي قصيرة ولا تتجاوز ثلاثة أسابيع فقط ويتوفر بعدها الإنتاج".

وبيّن عبد الحسين، أن "هذه الفترة التي تتكرر سنويًا، تتم معالجتها بفتح محدود ومقنن للاستيراد، يضمن عدم إغراق السوق بسلع تؤثر في المزارعين وتتسبب بانهيار الأسعار"، منوهًا بأنه "لا يمكن أيضًا نسيان شح المياه وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وأثرها في الإنتاج".

وأكد، أن "من واجب وزارة الزراعة الحفاظ على ديمومة الإنتاج المحلي وحمايته، وأن المزارعين لا يتحملون خسارة محاصيلهم بسبب إغراق الأسواق بالمواد الغذائية المستوردة، وهو ما حصل خلال السنوات الماضية، التي لم يكن فيها تنظيم وتقنين للاستيراد، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين".

وتابع، أن "بعض ضعاف النفوس يستغلون فرص شح المواد الغذائية، باحتكار السلع ورفع الأسعار"، مؤكدًا أن "وزارة الزراعة حريصة على توفير المنتجات الزراعية وتقليص ارتفاع الأسعار، وهي مستمرة بهذه الإجراءات"، ولفت إلى أن "الارتفاع النسبي الراهن للمواد الغذائية، ناجم أيضًا عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وأن هذا التغيّر بسعر الصرف، ينعكس على جميع المدخلات الإنتاجية الزراعية المستوردة".

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