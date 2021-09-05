قضية وفاة الناشط الفلسطيني بنات.. توجيه اتهام لعناصر أمنية شاركت في اعتقاله

2021/09/05 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العسكرية الفلسطينية، الأحد، توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في تنفيذ مهمة إلقاء القبض على الناشط السياسي الراحل، نزار بنات، وعددهم 14 شخصا.

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