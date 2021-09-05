“أستون مارتن فانتاج” تنضم إلى أسطول شرطة دبي

2021/09/05 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بعد أن استخدمت أكثر من 25 سيارة فارهة، أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها سيارة “أستون مارتن فانتاج” الفارهة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن هذه السيارة تمتاز بـ”محرك ثماني الأسطوانات، ومزودة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليترات، وقوة 510 أحصنة/‏‏ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي “زد إف” بثماني سرعات، وبسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومترا في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال 3.5 ثوان”.

وقام خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام للشرطة لشؤون البحث الجنائي، بتدشين سيارة “أستون مارتن فانتاج” الجديدة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشار المنصوري إلى أن “القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية البارزة، إلى جانب الارتقاء بكل السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن “عدد السيارات الفارهة في أسطول شرطة دبي 27 سيارة رياضية متنوعة، وتوجد في الأماكن السياحية، كما أن السيارة الجديدة ستدعم جهود شرطة دبي وخططها في خدمة زوّار “إكسبو 2020 دبي”.

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