أجويرو: رفضت القميص

2021/09/05 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجيو أجويرو، اليوم الاحد، عن سبب رفضه ارتداء القميص رقم "10" في برشلونة بعد رحيل صديقه المقرب، ليونيل ميسي.

وفي وقت سابق، انتقل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان مجانًا بعد فشل برشلونة في تسجيله كلاعب رسمي في قائمة الفريق الأول بالموسم الجديد بسبب الأزمة المالية وقواعد الدوري الإسباني.

وبعد رحيل ميسي، أصبح الرقم "10" شاغرًا في قائمة برشلونة وكانت هناك معضلة عمن سيرتديه، وفي النهاية منح برشلونة القميص للموهبة، أنسو فاتي.

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