2021/09/05 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

وصل قائد فيلق القدس الإيراني، اسماعيل قاني، اليوم الاحد، إلى محافظة النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن قائد فيلق القدس الإيراني، اسماعيل قآني، وصل الى محافظة النجف لتقديم العزاء في رحيل المرجع الكبير السيد، محمد سعيد الحكيم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. قاآني في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. قاآني في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).