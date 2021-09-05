الرئيس برهم صالح يصل الى مجلس عزاء المرجع الحكيم

2021/09/05 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وصل رئيس الجمهورية ​برهم صالح الى مسجد السهلة في الكوفة ، لحضور مجلس عزاء آل الحكيم ، بوفاة المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم ./انتهى5

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