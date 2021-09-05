توزيع مبالغ التعويض لعدد من المتضررين من الارهاب والعمليات العسكرية في كركوك

2021/09/05 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/وزع محافظ كركوك راكان الجبوري ، مبالغ التعويض لدفعة من المتضررين من الارهاب والعمليات العسكرية .وقام الجبوري ،بتوزيع الصكوك على عدد من مواطني اقضية الحويجة وداقوق والدبس ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد والملتقى وقصبة بشير ،ضمن مبالغ وصلت لكركوك بقيمة خمسة مليارات دينار .واكد ان ادارة كركوك حريصة على ضمان وصول التعويضات لجميع المشمولين ضمن القوائم المنجزة عبر لجنة التعويضات لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية./ انتهى

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