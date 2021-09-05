2021/09/05 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز الشرطة، القبض على 6 متجاوزين على عقارات الدولة في بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية شرطة أمانة بغداد، ألقت القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق مذكرات قبض وتحرٍ قضائية صادرة من القضاء لتجاوزهم على عقارات تابعة للدولة”.وأشار الى “تسليم المتهمين الى القضاء لاتخاذ …

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على 6 متجاوزين على عقارات الدولة أولاً على النور نيوز.

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