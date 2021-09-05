شبكة الإعلام العراقي: تخرج 24 مرشحة للانتخابات في ورشة الظهور الإعلامي

2021/09/05 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ملاذ الأمينسلمت عضو مجلس الأمناء ومسؤولة ملف تمكين المرأة في شبكة الإعلام العراقية مارلين عويش، اليوم الأحد، شهادات تخرج لـ24 مرشحة للانتخابات شاركن في ورشة تدريبية خاصة بالظهور الإعلامي وإدارة الحملات الانتخابية الناجحة.وقالت عويش لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هذه الورشة هي الاولى التي نفذتها شبكة الاعلام العراقي– قسم تمكين المرأة لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات، وبالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب الأمم المتحدة، حيث شاركت فيها 24 مرشحة للانتخابات المقبلة"، مبينة أن "هذه الدورة التي نظمها معهد التدريب الاعلامي في شبكة الاعلام العراقي هي الاولى وستبدأ الدورة الثانية غدا لعشرات من المرشحات حتى تتلقى 900 مرشحة التدريب الكافي الذي يؤهلن لاجراء اللقاءات والحوارات الاعلامية".وأضافت، أن "المرشحات تلقين تدريبات عن كيفية الظهور الاعلامي ضمن الحملات الانتخابية والتعريف عن البرنامج الذي تسعى المرشحة لتنفيذه مع التأكيد على ابراز معاناة المرأة العراقية وامكانياتها واحقيتها في تبوء مناصب قيادية في مؤسسات الدولة".من جانبها أكدت رئيسة قسم تمكين المرأة في شبكة الاعلام العراقي الدكتورة اسراء العطار، "اهمية أن تكون المرشحة واثقة من نفسها ومستعدة للظهور اعلاميا والوقوف امام الكاميرات التلفزيونية والمشاركة في البرامج الحوارية".وأشارت إلى أنها "بينت للمرشحات اهمية التدريب على محتوى الخطاب الاعلامي الذي يجب أن يكون واضحا ومختصرا ومعبرا وجذابا ومؤثرا ويحدث تفاعلا كبيرا لدى الجمهور، وهذه الامور يجب أن تتوفر لدى المرشحات اللواتي يجب أن يكسرن حاجز الخوف ويتمكن من النجاح في الظهور الاعلامي والتعبير عن آرائهن".على الصعيد نفسه أوضحت المرشحة هبة عادل عجمي– بغداد الدائرة الاولى، أن "الورشة التدريبية مفيدة جدا فهي منحت المرشحات الجرأة في الظهور امام الاعلام دون خوف او تردد وكسر الحواجز داخلنا والتركيز على حقوق المرأة والاسرة والسعي لخدمة المجتمع".وأضافت "أنا كمحامية لدي الجرأة للوقوف امام القضاة إلا أن الاعلام خصوصا المرئي فإنه صعب في المرحلة الاولى، وعلى المرشحات أن يثبتن جدارتهن في التعبير عن اهدافهن ومساعيهن لخدمة الوطن والمواطن".أما المرشحة سلمى العبودي من الدائرة الثالثة- بغداد، فأكدت أن "الورشة ساهمت في تفعيل العمل من اجل نشر الاهداف النبيلة التي تحملها المرشحة، فالظهور الاعلامي مهم جدا خلال الحملة الدعائية للمرشحين، وهذه الورشة ساهمت في دفع ودعم المرشحات للتحاور والنقاشات على شاشات الاعلام والرد على الاستفسارات دون خوف او تردد".

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