أمريكا تدعو الحوثيين إلى وقف

2021/09/05 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، الأحد، الحوثيين إلى وقف "الهجمات العبثية" فورا، منددة بالهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على المنطقة الشرقية بالسعودية.

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