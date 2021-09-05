إدانة أميركية للهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

2021/09/05 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى السعودية، الأحد، هجوم الحوثيين الصاروخي الأخير على المنطقة الشرقية في المملكة "إدانة قاطعة"، مضيفة أن "مهاجمة المدنيين هو أمر غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".

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