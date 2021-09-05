2021/09/05 | 17:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الصحة والسلامة توافق على دخول 40 ألف زائر أجنبي وتتريث في جلب اللقاح الروسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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