2021/09/05 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في أعداد الإصابات خلال المدة الماضية، وناقش الاجتماع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ جملة من القرارات المركز الخبري الوطني.

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