اللجنة العليا للصحة والسلامة تحسم آلية دوام الطلبة.. وتصدر جملة قرارات أخرى

2021/09/05 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في أعداد الإصابات خلال المدة الماضية، وناقش الاجتماع أيضاً أهم الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقد أشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الصحية والطبية في المستشفيات كافة، وتصديهم للجائحة وتقديم الخدمات إلى المصابين.

وشهد الاجتماع مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات المختصة، والتي تتعلق بجملة إجراءات لاحتواء الجائحة، والحد من خطورتها وانتشارها، وقد تم اتخاذ القرارات الآتية:

1- الموافقة على دخول (30000) ثلاثين ألف زائر من جمهورية ايران الإسلامية، و(10000) عشرة آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.

2- تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء المرقم (158) لسنة 2021، على النحو الآتي:

الاكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق، مع أخذ تعهد بحجرهم منزلياً لمدة (10) أيام، والتأكد من خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.

3- متابعة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غير الحكومية بالمحافظات كافة الموقف التلقيحي لمنتسبيها، وعدم التهاون بهذا الخصوص؛ لأهمية اللقاحات في حمايتهم، وحماية المراجعين مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في دوائرهم، وإلزام المراجعين بإبراز بطاقة التلقيح أو فحص (PCR) سالب لمرض (كوفيد – 19) أجرى خلال (72) ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة المعنية.

4- تعاون الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غير الحكومية في المحافظات كافة مع الفرق التلقيحية الساندة وتهيئة منتسبيها (مع عوائلهم إذا ارتأت مؤسساتهم)، والتنسيق بينهم ودوائر الصحة في المحافظات كافة (ومقر وزارة الصحة في بغداد) لجدولة تلقيحهم في مقر عملهم.

5- تكثيف توعية المواطنين في القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وبذل كل الجهود والالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيعهم لأخذ اللقاح بأسرع وقت وفي أقرب منفذ تلقيحي.

6- تكثيف السادة المحافظين متابعاتهم اليومية لدوائر الصحة في محافظاتهم فيما يتعلق بمقادير التغطية المتحققة واستنفار الموارد المتاحة لديهم كافة؛ للوصول للأهداف المرسومة وخاصة في المحافظات ذات التغطية المتدنية.

7- التريث في جلب لقاح (سبوتنك 7) لوجود كميات كافية من لقاحات (كوفيد – 19) لهذه السنة، ولعدم إقرار اللقاح آنفاً في منظمة الصحة العالمية.

8- الموافقة على آليات الدوام للدراسات الأولية والعليا في الجامعات الحكومية والأهلية للسنة الدراسية 2021 – 2022 (المدرجة في أدناه)، وعلى وفق توجيه رئيس مجلس الوزراء المبلغ بكتابنا المرقم بالعدد (14777) المؤرخ في 9 /6 /2021 المتضمن (عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية وعدهم غياباً ما لم يجلبوا كارت التلقيح أو فحص (PCR) سالب أسبوعياً لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة ثلاثة أشهر السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والإجراءات التي أوصت بها وزارة الصحة بموجب كتابها المرقم بالعدد (44266) المؤرخ في 4 /10 / 2020 المدرجة في أدناه:

أولاً: الدراسات الأولية:

1- الدروس الأساسية والجانب العلمي:

أ.



كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري (المراحل المنتهية) الدوام حضورياً بالكامل.

ب.



كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري (المراحل غير المنتهية) الدوام حضورياً بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.

ج.



الكليات ذات التخصصات الهندسية والعلمية وللمراحل كافة الدوام حضورياً بواقع يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع وفقاً لحاجة التخصص (يحدد من مجالس الكليات والأقسام والفروع العلمية).

د.



الكليات ذات التخصصات الإنسانية وللمراحل كافة الدوام حضورياً بواقع يومين أسبوعياً على أن تحدد المواد الأساسية الحضورية من مجالس الكليات والأقسام.

هـ.



يكون أداء الامتحانات الفصلية والنهائية للدروس الأساسية والعلمية حضورياً.

2- الدروس غير الأساسية يكون التعليم فيها إلكترونياً للتخصصات والمراحل الدراسية كافة.

3- لمجالس الجامعات صلاحية زيادة يوم واحد لدوام الطلبة حضورياً في حال الحاجة ووفقاً لما تراه مناسباً لإكمال متطلبات العملية التعليمية.

4- لمجالس الجامعات صلاحية الدوام حضورياً يوم السبت بما يؤمّن انسيابية توزيع الجداول ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدراسة الإعدادية المقبولين في الكليات والمعاهد.

ثانياً: الدراسات العليا:

1- يكون الدوام حضورياً.

2- تكون الامتحانات كافة حضورية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

5 - أيلول - 2021

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