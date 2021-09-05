اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب الجديد.. ماذا عن العلاوات والاجازات والترفيعات؟

2021/09/05 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت اللجنة المالية النيابية، الاحد، الى توحيد مخصصات الموظفين، فيما اكدت ان قانون الخدمة المدنية سينظم العلاوات والترفيعات.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في تصريح تابعه NRT عربية (5 أيلول 2021)، إن "قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تم اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان"، مبينا أن "قانون الخدمة المدنية سينظم كل الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلم ومخصصات الرواتب".

وأضاف، أن "بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير كونها جاذبة"، موضحا، أن "هناك دعوات لتوحيد سلم الرواتب الذي بالأصل هو موَّحَد بالراتب الأسمي للجميع في كل الوزارات لكن هناك اختلافا في التخصيصات من وزارة الى أخرى".

ولفت الى أن "قانون الخدمة المدنية فيه مايقرب من 100 مادة وهناك مادة واحدة تتعلق بسلم الرواتب"، موضحا أن "هناك رأيا يتعلق بتنظيم سلم الرواتب والمخصصات، و اجماعا في اللجنة المالية ألا تتدخل بالتفاصيل، وأنما بوضع المعايير العامة".

وتابع، أن "الفروقات بين الرواتب يجب الا تتجاوز حداً معيناً ؛ لكي لا تكون فروقات كبيرة وأن تنظم بالدقة، حيث تركت الى مجلس الوزراء"، مشيرا، إلى أن "اللجنة المالية خاطبت رئاسة مجلس النواب عن سبب تأخير درجها ضمن جدول الأعمال ولكن لم يدرج حتى الآن".

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