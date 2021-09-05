المرجع محمد اسحاق الفياض يشارك في عزاء المرجع محمد سعيد الحكيم

2021/09/05 | 17:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حضر المرجع الديني محمد اسحاق الفياض، الأحد، مجلس عزاء المرجع الديني محمد سعيد الحكيم في النجف.

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وأظهرت صورة حصل عليها "ناس" (5 ايلول 2021)، وصول المرجع الديني محمد اسحاق الفياض إلى مجلس عزاء المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، برفقة عدد من طلبة العلوم الدينية ورجال الدين، وهو يسير في أحد أزقة محافظة النجف.

وشارك رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، في مراسيم عزاء المرجع محمد سعيد الحكيم.

واظهرت صور اطلع عليها "ناس"، (5 أيلول 2021)، مشاركة رئيس الجمهورية في مجلس عزاء الحكيم، وسط حضور واسع لشخصيات أخرى.

وحضر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، مجلس عزاء المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، لتقديم التعازي.

ونشر مقربون من الصدر، صور لمقتدى الصدر اثناء زيارته لجامع السهلة في النجف لتقديم التعازي لآل الحكيم بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم.

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