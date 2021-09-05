ضبط “نترات الكالسيوم” داخل حاوية مخالفة للضوابط في أم قصر الجنوبي

2021/09/05 | 17:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط “نترات الكالسيوم” داخل حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الجنوبي.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “السلطات في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة مع شعبة التراخيص والاستخبارات، تمكنت من ضبط حاوية تحتوي …

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