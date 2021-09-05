2021/09/05 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 79JhDhgbapE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصدار قانون العفو العام .. صفحة جديدة | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصدار قانون العفو العام .. صفحة جديدة | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).