النفط توقع مع شركة توتال الفرنسية عقدا بقيمة 27 مليار دولار

2021/09/05 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار إن شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بقيمة 27 مليار دولار بموجب اتفاق وقع في بغداد.

وقال مسؤول في توتال خلال مراسم التوقيع إن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري.

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