2021/09/05 | 17:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأحد 5 سبتمبر 2021 | 05:17 مساءً

| عدد القراءات : 2

الموافقة على دخول 40 الف زائر عربي واجنبي الى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على دخول 40 الف زائر عربي واجنبي الى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على دخول 40 الف زائر عربي واجنبي الى العراق لاداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).