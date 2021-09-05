2021/09/05 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يرعى اتفاق مشاريع الاستثمار وتطوير حقول النفط مع شركة توتال الفرنسية

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