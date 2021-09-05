رغم انخفاض الإصابات في العراق.. كردستان تحذر من خطورة الوضع الصحي

2021/09/05 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، اليوم الأحد، أن الوضع الصحي بخصوص انتشار فيروس كورونا مايزال خطير جدا.

وقال حويزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "كل فترة تظهر تحديثات للفيروس، وهذه التحديثات خطيرة وتثير القلق حول تدهور الوضع الصحي، ومازلنا في المرحلة الحرجة".

وأضاف أنه "بالرغم من انخفاض مستوى الإصابات عن الأسابيع الماضية، لكن الوضع خطير جدا ومايزال الالتزام معدوم، ولكن نتوقع تحسن الوضع مع ارتفاع نسبة الملقحين من الفيروس".

وأشار إلى أن "هناك تنسيق مع وزارة التربية وكذلك التعليم في الإقليم، لتلقيح أكبر نسبة من الكوادر التدريسية والطلبة، وخاصة الأقسام الداخلية قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في الأيام المقبلة".

وشهد الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق انخفاضا في عدد الإصابات بالفيروس خلال اليومين الماضيين.

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