الكاظمي يحضر مجلس عزاء المرجع الحكيم

2021/09/05 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مجلس عزاء الفقيد المرجع الديني الكبير محمد سعيد الحكيم في مسجد السهلة في قضاء الكوفة ./انتهى5

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