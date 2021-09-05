2021/09/05 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الأحد، قرارات جديدة بينها آليات دوام الجامعات، ودخول زائري الاربعينية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في …

ظهرت المقالة الصحة والسلامة تصدر قرارات جديدة بينها آليات دوام الجامعات أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والسلامة تصدر قرارات جديدة بينها آليات دوام الجامعات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والسلامة تصدر قرارات جديدة بينها آليات دوام الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).