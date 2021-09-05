الأردن تستضيف إجتماعاً لتزويد لبنان بالغاز المصري

2021/09/05 | 17:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، إجتماعا لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، لأغراض توليد الكهرباء.وقالت قناة المملكة الأردنية، ان الأردن ستستضيف اجتماعا لبحث نقل الغاز المصري إلى لبنان لأغراض توليد الكهرباء، حيث سيعقد الاجتماع، الأربعاء المقبل، بحضور وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان.وطلب وفد حكومي لبناني رفيع المستوى من …

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