2021/09/05 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت رئاسة أركان الجيش، توجيهات بشأن تدريب الطيارين في كلية القوة الجوية على المقاتلات.

ودعت الرئاسة بحسب وثائق وردت إلى السومرية نيوز، اليوم الأحد، إلى "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة لتوفر البديل وهي طائرات سنرنا بعدد ١٢ طائرة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95".ووجهت أيضاً، بحسب الوثائق، "بحسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".

أدناه الوثائق:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يصدر توجيهات بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يصدر توجيهات بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).