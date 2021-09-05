هل يعني تعافي أسواق الأسهم أنك تربح؟.. إليك 20 خطأ يقع فيها المستثمر

2021/09/05 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: جذبت أسواق المال بالشرق الأوسط ومصر الكثير من أصحاب الأعمال التجارية والشركات الذين تأثرت أعمالهم بتداعيات فيروس كورونا.ومنذ ذلك الوقت، أصبحت حركة الأسهم ارتفاعاً وانخفاضاً الشغل الشاغل لهولاء الفئة لتنضم لفئة الهاوين …

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