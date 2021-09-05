مبابي يرفض 6 عروض لتجديد عقده مع باريس

2021/09/05 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع لا يزال مصير كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا معلقاً بين الاستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان أو الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني. وأشارت صحيفة "ماركا" في تقرير لها إلى أن إدارة ريال مدريد تواصل العمل لمحاولة إنهاء صفقة ضم كيليان مبابي بالموسم المقبل، بعد الفشل في إقناع بي إس جي بقبول عرضه للاعب الفرنسي. وأضافت أن الهدف الحالي لمسؤولي الملكي هو إتمام الصفقة بمجرد انتهاء العام الجاري، خاصة أن كيليان سيكون حرا في التفاوض والتوقيع مع نادٍ آخر اعتبارًا من الأول من كانون الثاني المقبل. ولفتت أيضا إلى أن كيليان رفض 6 عروض لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي.وذكرت "ماركا" أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 200 مليون يورو لضم كيليان مبابي في مناورة كبيرة، ولكن المؤكد أن النادي المدريدي لن يفوز بهذه الصفقة مجانا لكن بمبلغ أقل يساوي 80 مليون يورو كعمولات ومكافأة توقيع للاعب. وبررت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتعرض مبابي لإغراءات مالية من أندية أخرى، لصغر سنه وموهبته الكبيرة ومحاولة مقاومة رغبته في اللعب لريال مدريد، حيث يبدو موقفه مختلف تماما عن ليونيل ميسي الذي غادر برشلونة مجانا هذا الصيف بسبب مشاكل اقتصادية للنادي الكتالوني أفسدت مفاوضات تجديد عقده، لذا لم تكن مكافأة التوقيع له خرافية. وختمت تقريرها بأن الأنباء الواردة من فرنسا تشير إلى أن سان جيرمان سوف ينجح في إقناع كيليان مبابي، إلا أنه تبقى كل الاحتمالات واردة في الأشهر الأربعة القادمة، حيث يحاول مسؤولو سان جيرمان ربط اللاعب بشرط جزائي.

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