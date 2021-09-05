2021/09/05 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل النجف الاشرف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).