2021/09/05 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى مدينة النجف الاشرف.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الكاظمي حضر مجلس عزاء المرجع الديني السيد محمد سعيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يحضر مجلس عزاء المرجع الكبير المركز الخبري الوطني.

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