أركان الجيش تصدر توجيهات بشأن تدريب الطيارين على المقاتلات (وثائق)

2021/09/05 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت رئاسة أركان الجيش، توجيهات بشأن تدريب الطيارين في كلية القوة الجوية على المقاتلات.

ودعت الرئاسة بحسب وثائق وردت إلى السومرية نيوز، اليوم الأحد، إلى "التريث في شراء طائرات تدريب ابتدائي جديدة لتوفر البديل وهي طائرات سنرنا بعدد ١٢ طائرة، وانتظار حسم موضوع طائرات lasta-95".ووجهت أيضاً، بحسب الوثائق، "بحسم الموضوع الفني لطائرات lasta-95 مع الجانب الصربي وتزويد الرئاسة بتقارير فنية مفصلة من قبل قيادة القوة الجوية".

أدناه الوثائق:

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