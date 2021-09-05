العراق يوقع 4 اتفاقيات لتطوير مشاريع مع توتال بـ27 مليار دولار

2021/09/05 | 18:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: جرى، اليوم الأحد، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مراسم التوقيع، على مظلة الاتفاق لمشاريع الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتطوير الحقول النفطية، والمتضمن ثلاثة عقود بين وزارة النفط العراقية وشركة توتال الفرنسية، والعقد …

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