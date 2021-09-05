الإمارات تطلق

2021/09/05 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، أنها تعتزم استقطاب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار في السنوات التسع المقبلة في خطة تندرج ضمن "مشاريع الخمسين" تزامناً مع مرور 50 عاما تقريبا على تأسيس الدولة في ديسمبر/كانون أول من عام 1971.

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