2021/09/05 | 18:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرباوي: جربنا الرجال 100 عام .. لنجعل رئيس الوزراء امرأة !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: B8yD4gnWwE4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرباوي: جربنا الرجال 100 عام .. لنجعل رئيس الوزراء امرأة !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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