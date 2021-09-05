الصدر يساهم بـ 5 ملايين دينار دعما لمشروع 'البنيان المرصوص'

2021/09/05 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، بمبلغ مالي، دعما لمشروع "البنيان المرصوص".

وبحسب ورقة المساهمة، التي اطلع عليها NRT عربية (5 أيلول 2021)، فقد تبرع الصدر بمبلغ 5 ملايين دينار، لمشروع "البنيان المرصوص".

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