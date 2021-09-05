الدنيا دي شوية كيميا- نحو فهم الإنسان والحياة والوجود - سامى لبيب

2021/09/05 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (111) .تعتني هذه السلسلة من " فهم الحياة والوجود والإنسان " بتبديد مفاهيمنا المغلوطة الميتافزيقية المثالية عن الحياة والوجود والإنسان , لنقدم دوماً مفاهيم علمية تعتني بتفسير الحياة والوجود والإنسان كما هي بغية تصحيح المفاهيم وتبديد الخرافة والأوهام .قى هذا الجزء نتناول أصل ومنشأ المشاعر والأحاسيس والعواطف والإنفعالات لنعزيها إلى حالة كيميائية تعتري الج ......





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