2021/09/05 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الاحد، جاهزية الموقع الخاص بالتوظيف للانطلاق منتصف الشهر الجاري.وذكر بيان لمكتبه، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “ذلك جاء خلال عقده اجتماعا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتصف الشهر الجاري..



انطلاق الموقع الخاص بالتوظيف المركز الخبري الوطني.

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