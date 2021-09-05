2021/09/05 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ألزمت حركة طالبان طالبات الجامعات في أفغانستان بارتداء عباءات سوداء وتغطية وجوههن بالنقاب.ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بيانا صادرا عن حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في أفغاستان، عشية إعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان تلزم طالبات الجامعات بارتداء عباءة سوداء ونقاب المركز الخبري الوطني.

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