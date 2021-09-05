اللجنة توافق على دخول 30 ألف زائر من إيران و10 آلاف من دول الخليج لأداء الزيارة الأربعينية

2021/09/05 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

ووافقت اللجنة على دخول ثلاثين ألف زائر من إيران وعشرة آلاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية حصراً على أن يجلب الزائر شهادة فحص سالب لفيروس كورونا وان يجرى خلال اثنتين وسبعين ساعة قبل دخولهم العراق.

كما قررت اللجنة ان يكون دوام كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري للمراحل المنهية حضورياً بالكامل, وغير المنتهية بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.

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