اللجنة الماليّة العراقية:

2021/09/05 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجنة الماليّة النيابيّة العراقية، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، فيما دعت الى توحيد مخصصات الموظفين.وقال عضو اللجنة المالية …

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