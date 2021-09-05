اللجنة العليا للصحة بالعراق تصدر 8 قرارات..تشمل آلية دوام الدراسات العليا

2021/09/05 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؛ شهد مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في أعداد الإصابات خلال المدة الماضية.وشهد الاجتماع، بحسب بيان صادر عن …

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