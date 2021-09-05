بالفيديو.. اعترافات مجموعة إرهابية حاولت تنفيذ عمليات في إربيل

2021/09/05 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مجلس الأمن في إقليم كردستان العراق، اليوم الاحد، الإطاحة بجماعة ارهابية تنتمي لتنظيم داعش، كانت تستعد لتنفيذ عمليات إجرامية في اربيل .

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