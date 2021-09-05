وزير الزراعة يوجه بالسماح لتجار القطاع الخاص باستيراد السماد المركب

2021/09/05 | 18:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، بالسماح لتجار القطاع الخاص باستيراد السماد المركب.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نظرا لقرب موسم الخطة الزراعية الشتوية والحاجة الماسة للأسمدة المركبة (الداب) ولعدم انتاجها محليا في الوقت الحالي من قبل وزارة الصناعة، وجه الخفاجي الدعوة الى تجار القطاع الخاص باستيراد السماد المركب الداب وبدون قيد أو شرط وبالكميات التي يرومون استيرادها مع مراعاة المواصفات الفنية".وأضاف، أن "توجيه الوزير بهذا القرار جاء لحاجة الفلاحين والمزارعين تزامنا واستعدادات الوزارة لإقرار الخطة الزراعية الشتوية، فضلا عن قلة انتاجه محليا"، مبينا أن "الخفاجي ألزم كافة التجار بضرورة وصول سماد الداب قبل ١٥/ ١١/ ٢٠٢١ تزامنا مع بدء الخطة الزراعية الشتوية للموسم الزراعي ٢٠٢١- ٢٠٢٢".

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