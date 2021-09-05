2021/09/05 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط توقع إطاراً للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط توقع إطاراً للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط توقع إطاراً للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحسين الوضع الاقتصادي وعودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).