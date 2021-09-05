وديا.. الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي للمرة الثانية

2021/09/05 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخسر منتخبنا الاولمبي مباراته الودية الأولى أمام منتخب الامارات الاولمبي يوم أمس السبت بأربعة أهداف مقابل هدف.

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